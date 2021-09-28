В Брянскую область завезли 28 200 доз вакцины «Спутник V»

В Брянскую область завезли 28 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщают в региональном оперативном штабе 28 сентября.

Препарат направят во все пункты вакцинации области и распределят, согласно заявкам, между медицинскими учреждениями.

- Каждый день бесплатно вакцинируют в медицинских учреждениях области, а также в мобильных прививочных пунктах и торговых центрах, - напоминают в оперативном штабе.

По последним данным, прививку от коронавируса сделал 355 861 житель области.

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