В Брянске раскрыли убийство 17-летней давности

Оказалось, что убийство совершил 51-летний житель Брянской области. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи раскрыли убийство 17-летней давности. Преступление произошло в поселке Супонево 2 ноября 2004 года в доме №71 по улице Фокина. Здесь обнаружили тело 80-летней пенсионерки, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По горячим следам раскрыть преступление не удалось. Даже несмотря на то, что по уголовному дело провели следственные и процессуальные действия, судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

Найти преступника удалось благодаря автоматизации баз данных значимой информации и криминалистических учетов, а также развитие возможностей экспертных и криминалистических подразделений Следственного комитета Российской Федерации, профессиональное упорство и настойчивость следователей.

Оказалось, что убийство совершил 51-летний житель Брянской области. Мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение других преступлений. Он сознался в содеянном. Днем 2 ноября 2004 года он пришел к пенсионерке в дом, чтобы купить спиртное. Но желаемое не получил. Он поссорился с хозяйкой и ударил ее по голове несколько раз стеклянной банкой. Женщина упала на пол. После чего злоумышленник задушил ее. А затем скрылся с места преступления через задний двор дома.

- Сейчас расследование завершили, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Уголовное дело передали прокурору для изучения и рассмотрения вопроса о направлении в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».