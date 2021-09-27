В Брянске протек потолок в новой школе №71

В Брянске неделю назад протек потолок в новой школе №71. Это случилось из-за термоусадки металлического короба вентиляции после проливных дождей. Вокруг образовались микротрещины, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Подрядная организация в рамках гарантийного обслуживания оперативно ликвидировала причину, устранив протекание кровли, - сказал начальник управления образования Иван Потворов.

Власти ответили и на жалобы на холод в кабинетах школы.

- С момента начала отопительного сезона температура соответствовали нормами СанПина, - говорят в мэрии. - Это 20 градусов тепла. А сейчас температура в школе - 24 градуса.

Кстати, на подготовку школ и детских садов Брянска к отопительному сезону выделили 12 миллионов рублей. За эти деньги провели прессовку и гидропромывку внутренних систем отопления и горячего водоснабжения в 179 учреждениях образования. Подготовили к сезону четыре собственные котельные. В 18 образовательных учреждениях отремонтировали системы отопления, водоснабжения и водоотведения.