В Климовском районе водитель КАМАЗа врезался в трактор

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Климовском районе КАМАЗ врезался в трактор. ДТП произошло 26 сентября около десяти утра на дороге Климово-Чуровичи-граница с государством Украина, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля КАМАЗ-55102 ехал со стороны села Чуровичи в сторону Климово. Он не учел безопасную дистанцию до ехавшего в попутном направлении трактора с полуприцепом. котроым управлял 26-летний автомобилист. В итоге врезался в него.

- В ДТП 46-летний водитель КАМАЗа получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушибленные раны лица, обширные раны обеих бедер, травматический шок третьей степени, - говорят в УГИБДД УМВ России по Брянской области. – Мужчину госпитализировали.

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