«Метр квадратный»: просрочка россиян по ипотеке снизилась на 10%

Фото: ВТБ.

Аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (входит в Группу ВТБ) посчитали, что объем просроченной задолженности россиян по ипотеке снизился с ноября 2020 года более чем на 10%. В совокупной задолженности по выданным кредитам просрочка 90+ составляет всего 0,7%. При этом общий портфель ипотеки российских банков за год вырос примерно на 30% и практически достиг 11 трлн рублей.

Специалисты М2 отмечают, что портфель ипотечных кредитов в России особенно резко вырос за последние 1,5 года, в период действия госпрограммы. С начала нынешнего года его прирост составил 16%, за последний год – 29%, а за два года (с июля 2019 г.) – в 1,5 раза. Наиболее активный рост наблюдался в конце 2020-го и в середине 2021 г., что объясняется как сезонными факторами, так и ожиданиями заемщиков по изменению льготной программы.

При этом уже с конца 2020 г. на рынке отчетливо заметен тренд на снижение просроченной задолженности по ипотеке. С 1 декабря 2020-го по 1 августа 2021 г. объем просрочки снизился на 8 млрд рублей – более чем на 10%. При этом высокое качество демонстрируют не только новые выдачи, в которых значимую долю занимает господдержка, но и более ранние кредиты. В сравнении с началом 2019 г. просрочка также сократилась и в абсолютном и в относительном выражении.

«Статистика последних двух лет показывает, что российские банки сохраняют приемлемый уровень просрочки по ипотеке даже в условиях ажиотажного спроса на рынке. С одной стороны, этому способствуют максимально лояльные условия по кредитам за последние полтора года, когда кредиты на крупные суммы были доступны по исторически низким ставкам. С другой – грамотно выстроенные риск-процедуры, которые исключают повышенную долговую нагрузку на население. Поэтому мы не видим факторов, которые могут привести к формированию «ипотечного пузыря» в ближайшем будущем. Тем более, что ЦБ заявил о возвращении экономики России на траекторию роста после пандемии», – заявил генеральный директор компании «Метр квадратный» Вячеслав Дусалеев.

По оценке М2, ипотечный рынок по-прежнему остается одним из самых устойчивых в розничном российском секторе. В нашей стране не распространены такие риск-факторы, как плавающие ставки, валютные кредиты, ипотека без первоначального взноса. Формирование просрочки характерно лишь для периодов с резкими колебаниями инфляции, снижения располагаемых доходов населения и другими макроэкономическими факторами.

«Монетарная политика в России продолжает ужесточаться, мы ожидаем дальнего повышения ключевой ставки регулятором. Это может спровоцировать рост ипотечных ставок на рынке, хотя уже сейчас со стороны банков отчетливо заметен тренд на сохранение льготных условий для социальных категорий заемщиков, применение дисконтов в рамках совместных программ с застройщиками и бонусов к ставке при использовании цифровых сервисов. Поэтому нынешнее поколение жилищных кредитов защищено от резкого роста просрочки. Тем более, что средний срок по ним в России пока составляет около 20 лет, т.е. потенциал и привлекательность ипотеки в нашей стране еще далеко не исчерпаны», – заключает Вячеслав Дусалеев.

*При подготовке текста использованы данные ЦБ РФ.

Лицензия №1000.