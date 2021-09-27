В Брянске 60-летняя женщина в ссоре смертельно ранила мужа

Жительницу Брянска осудят за убийство мужа. На 60-летнюю женщину завели уголовное дело по статье «Причинение смет по неосторожности», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 6 июля между женщиной и мужчиной после распития спиртных напитков вспыхнула ссора. Выпивапли они у себя дома в Володарском районе. Разозлившись, супруга схватила нож и вонзила его в ногу мужу.

Удар повредил подколенную вену. Из-за чего потерпевший умер от обильной кровопотери в больнице.

- Женщине грозит до двух лет лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. - Уголовное дело рассмотрят в Володарском районном суде Брянска.

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