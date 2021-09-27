В Брянске на ярмарке выходного дня продали больше 102 тонн овощей и фруктов

Следующая овощная ярмарка пройдет в Брянске 2 октября с 8.00 до 15.00. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на прошедшей ярмарке выходного дня продали больше 102 тонн овощей и фруктов. Свою продукцию 25 сентября на четырех торговых площадках покупателям предлагали 100 сельхозтоваропроизводителей из 18 районов региона, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Больше всего раскупили картофеля - 77 тонн. На втором месте репчатый лук -

-10,9 тонн. Также приобретали яблоки в количестве 5,3 тонны, примерно две тонн капусты свеклы и моркови, одну тонну зерна, 380 килограмм меда и другие сельхозпродукты.

Картофель продавали по 22-35 рублей за килограмм, лук 25-40 рублей за килограмм, яблоки – 50-80 рублей за килограмм, свеклу и морковь – 25-40 рублей за килограмм, зерно – 10 рублей за килограмм.

Следующая овощная ярмарка пройдет в Брянске 2 октября с 8.00 до 15.00 по адресам:

— Советский район: улица Брянского Фронта, д. 2, территория, прилегающая к гипермаркету «Линия-1»;

— Бежицкий район: улица Клинцовская, д. 60 (у Дворца культуры имени Д.Н. Медведева);

— Фокинский район: проспект Московский, д. 4 (территория, прилегающая к гипермаркету «Линия-2»);

— Володарский район: улица Пушкина, д. 67, на территории, прилегающей к стадиону имени Брянских Партизан.

Места для сельхозтоваропроизводителей предоставляют бесплатно.

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