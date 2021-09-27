В Брянске отделывают новый корпус ДШИ№3 имени Свиридова

Сейчас здание полностью готово, установлены окна и наружные дверные блоки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Володарском районе Брянска в новом корпусе для детской школы искусств №3 имени Свиридова ведут отделочные работы. Стоимость проекта составляет 82,1 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Строительство нового корпуса ведут по графику.

- Сейчас здание полностью готово, установлены окна и наружные дверные блоки, -говорят в мэрии города. - Завершаются работы по устройству теплотрассы, электромонтажные и сантехнические работы. В настоящее время выполняются работы по утеплению фасада, штукатурке и облицовке стен внутри здания.

В новом здании школы искусств будут находиться 12 классных комнат. Также здесь оборудуют концертный зал на 180 мест, гримерную, костюмерную, комната настройки инструментов. Оба корпуса соединит теплый переход. Контракт на строительство заключили в середине марта. Работы завершат до конца года.

Напомним, что в прошлом году в Брянске капитально отремонтировали здания ДШИ №1 и ДШИ №6. На эти цели выделили 46,2 миллиона рублей.

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