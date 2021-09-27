Брянские росгвардейцы задержали находящего в розыске мужчину

В Брянской области росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в розыске. Его остановили в Погарском районе недалеко от села Кисёр, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Заметив служебный автомобиль, подозрительный пешеход ускорил шаг и поспешил скрыться.

Провели проверку и выяснили, что 31-летний житель Свердловской области находился в розыске. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».