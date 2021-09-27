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Общество27 сентября 2021 9:42

Брянские росгвардейцы задержали находящего в розыске мужчину

Задержанного подозревают в незаконном обороте наркотиков
Источник:kp.ru
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В Брянской области росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в розыске. Его остановили в Погарском районе недалеко от села Кисёр, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Заметив служебный автомобиль, подозрительный пешеход ускорил шаг и поспешил скрыться.

Провели проверку и выяснили, что 31-летний житель Свердловской области находился в розыске. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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