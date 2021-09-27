В Брянском районе в ДТП пострадал 18-летний парень

ДТП произошло 26 сентября около 01.05 на 12 километре дороги А-240 Брянск – Новозыбков. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе при столкновении двух легковушек пострадал 18-летний парень. ДТП произошло 26 сентября около 01.05 на 12 километре дороги А-240 Брянск–Новозыбков. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 20-летний автомобилист за рулем ВАЗ-21093 проезжал перекресток. Он двигался со стороны деревни Добрунь в сторону деревни Тиганово. Водитель не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Хендай Солярис», которым управлял 37-летний мужчина. Он ехал со стороны Брянска в сторону Новозыбкова.

- В ДТП пострадал 18-летний пассажир ВАЗ-21093, - говорят в Госавтоинспекции. – Он получил перелом ребер и повредил грудную клетку. Его госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».