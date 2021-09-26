Во дворе дома на Луначарского в Брянске рухнуло дерево

Фото: vk.com, сообщество "Подслушано Брянск".

Во дворе дома по улице Луначарского в Брянске рухнуло дерево. Оно едва не задело припаркованный неподалеку автомобиль, сообщают очевидцы в социальных сетях в воскресенье, 26 сентября.

Дерево упало около часа дня. Ближайший дом к месту ЧП - №47.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Повезло и припаркованной во дворе иномарке. Дерево упало буквально в метре от нее.

Случай обсуждают пользователи в комментариях. Автомобилистам советуют тщательнее выбирать места для парковки.

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