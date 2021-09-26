В Брянске в переулке Почтовом горела квартира в пятиэтажке

Фото с места событий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Девять человек эвакуировали из подъезда пятиэтажки по переулку Почтовому в Бежицком районе Брянска в воскресенье, 26 сентября. Там горела одна из квартир на втором этаже, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Звонок оперативному дежурному поступил около двух часов дня.

- К месту вызова выезжали подразделения ПСЧ-12 в составе двух автоцистерн и автолестницы, - рассказывают в чрезвычайном ведомстве. - По прибытии спасатели обнаружили, что горение происходит в квартире на втором этаже. Его площадь составляла три квадратных метра.

В 14.05 пожар удалось локализовать, спустя минуту - ликвидировать.

- В результате пожара травмированных нет, - добавляют в брянском Главке. - Из подъезда эвакуированы девять человек. Причину пожара устанавливают эксперты.

Кстати, днем ранее в регионе зарегистрировали два техногенных пожара. Также МЧС-овцы один раз выезжали на обнаружение взрывоопасных предметов. А залегали те, напомним, на территории предприятия в Брянске.

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