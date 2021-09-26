За сутки коронавирусом заболели 189 жителей Брянской области

Прирост заболеваемости коронавирусом в Брянской области составил 189 случаев за сутки. Такие данные распространил региональный оперативный штаб утром в воскресенье, 26 сентября.

Все новые заболевшие – жители Брянской области. Цифра по иногородним пациентам осталась неизменной – 101.

За минувшие 24 часа диагноз «Ковид-19» сняли 150 брянцам. Их повторные тесты на инфекцию оказались отрицательными.

От коронавируса умерло еще 14 человек. Всех жертв заболевания в регионе теперь больше 1400 – 1413. Общее число ковид-положительных на Брянщине составляет 64738, победивших ковид – 60224.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».