У Ледового дворца в брянской Володарке перевернулся микроавтобус

Фото: vk.com, сообщество "ЧП и ДТП Брянск".

Два автомобиля столкнулись у Ледового дворца в Володарском районе Брянска вечером в субботу, 25 сентября. От удара микроавтобус перевернулся, сообщают в соцсетях очевидцы.

Автор поста уточнил, что происшествие произошло «на пустой дороге».

Инцидент активно обсуждает пользователи в комментариях. Так, в частности, отмечается, что на участке, где случилось ДТП, работает камера. Однако и она не спасла от столкновения.

«Маршрутка, как положено, ехала по главной, а легковая - по улице Суворова, Она-то и ударила в маршрутку. Уже и знак СТОП повесили», - рассказывает Гена Пицуренко.

Местные жители отмечают, что автоаварии на перекрестке - не редкость. В окрестностях установили достаточно много светофоров, однако «включены» далеко не все из них. Кроме того, случившееся связывают с мокрой дорогой из-за дождей и лихачеством.

В УГИБДД пока не прокомментировали происшествие на Новостройке.

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