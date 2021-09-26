Пропавшую в брянской Жуковке 42-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в брянском городе Жуковка 42-летнюю Жанну Храмко нашли живой. Новость распространили поисковики отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе утром 26 сентября.

«Найдена, жива! Всем спасибо за помощь в поиске и распространении информации!», - как всегда лаконично отчитались волонтеры.

Подробностей обнаружения женщины нет.

Жанна Храмко ушла из дома в неизвестном направлении 15 сентября. Ее искали полицейские, поисковики «Лиза Алерт» и прочие добровольцы.

Между тем, продолжаются поиски 92-летней Ольги Преображенской. Старушка, напомним, ушла в лес за грибами 23 сентября и не вернулась.

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