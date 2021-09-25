В брянском Почепе сгорел частный жилой дом

Фото с места событий. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Частный жилой дом сгорел в брянском городе Почеп днем в субботу, 25 сентября. На месте ЧП продолжают работать огнеборцы – добиваются полной ликвидации пожара, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 13.40. Как доложили оперативному дежурному ЦУКС, возгорание произошло в доме по переулку 1-му Трубному. К месту происшествия оперативно выдвинулись две автоцистерны.

– По прибытии пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было обнаружено, что происходило горение кровли жилого дома, – рассказывают в чрезвычайном ведомстве. – На тушении работали два ручных пожарных ствола и звено газодымозащитной службы.

В 14.05 пожар удалось локализовать, спустя 40 минут – ликвидировать открытое горение.

Есть ли пострадавшие в этом пожаре – в МЧС пока не уточнили.

Кстати, всего за сутки в Брянской области потушили три техногенных пожара. А вот выездов на ликвидацию последствий ДТП и обнаружение взрывоопасных предметов не было.

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