Мемориал в сквере Камозина в Брянске повредили в результате ДТП

Мемориал в сквере Павла Камозина в Брянске повредили в результате дорожно-транспортного происшествия. Оно произошло ночью 19 сентября, сообщают в УМВД по Брянской области.

Региональная полицейская пресс-служба прокомментировала инцидент с повреждением памятных стел в сквере Камозина в Бежице. Как оказалось, целостность мемориала нарушил автомобилист.

- 34-летний местный житель, управлявший автомобилем «Лада-219020», при движении задним ходом допустил наезд на гранитный памятник, - рассказывают в ведомстве. - Мужчина сразу же сообщил об инциденте в ГИБДД.

В полиции уточнили, что ДТП случилось около трех часов ночи 19 сентября.

- Собранные материалы уже направили собственнику памятника для подготовки иска о компенсации ущерба.

О повреждении памятника написали в соцсетях очевидцы вечером 25 сентября. Автор поста предположил, что виной тому - вандалы. Однако в комментариях горожане допускали мысль о дорожной аварии. Дело в том, что по этой аллее, несмотря на запрет движения, постоянно ездят автомобили к новому ресторану.

Идея создания мемориала «Героям-летчикам земли Брянской» принадлежит членам местной общественной организации ветеранов авиации. Ее вынашивали целых восемь лет.

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