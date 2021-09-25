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Общество25 сентября 2021 10:41

В Брянской области устроят трехдневные массовые проверки автобусов

Профилактический рейд стартует 27 сентября
Анна ЛЕВКИНА
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В Брянской области устроят массовые проверки автобусов. Оперативно-профилактические рейды проведут в течение трех дней – 27-29 сентября, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

- Особое внимание полицейские обратят на легальность деятельности перевозчиков, наличие условий для проведения предрейсового технического осмотра автобусов и медосмотров водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха, - уточнили в УГИБДД.

Напомним, 24-26 сентября в регионе проходит еще одна спецоперация. Ее назвали «Нетрезвый водитель». Его основная цель - пресечение фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, в том числе ранее лишенных прав.