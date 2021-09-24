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Общество24 сентября 2021 15:21

В Брянске ограничат движение на переезде 126 километр

Здесь проведут путевые работы
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в ночь с 30 сентября на 1 октября ограничат движение автомобилей на переезде 126 километр на пересечении с улицей Снежетьский Вал. Здесь проведут путевые работы, сообщают 24 сентября в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

С учетом важности значения переезда на автодороге Брянск-1 – Брянск-2 в городском трафике, ремонт пути проведут ночью с 21.00 30 сентября до 6.00 1 октября. На время ремонта движение машин через переезд будет возможно по одной полосе.

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