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Общество24 сентября 2021 14:09

В Брянске в школе №9 в подсобном помещении нашли труп рабочего

Инспекция труда проводит расследование
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске в школе №9 в подсобном помещении обнаружили мертвым 57-летнего рабочего по обслуживанию зданий. Труп на полу нашли 17 сентября, сообщают в Государственной инспекции труда в Брянской области.

Прибывшая скорая помощь констатировала смерть мужчины.

- Государственная инспекция труда в Брянской области приступила к расследованию несчастного случая, - говорят в трудовой организации.

Назначили заседание комиссии под председательством государственного инспектора труда.

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