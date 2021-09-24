В Новозыбковском районе при столкновении с фурами погиб водитель легковушки. ДТП произошло 23 сентября около 06.30 на 204 километре дороги федерального значения А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь». Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 60-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» ехал со стороны деревни Барки в сторону села Деменка Он переезжал через дорогу А-240, но при этом не уступил двигавшейся по трассе фуре. В результате врезался в большегруз «Сканиа».

За рулем фуры был 34-летний мужчина. Он направлялся в сторону Гомеля.

После этого столкновения лекговушка «Лада Ларгус» врезалась в другую фуру «Сканиа». За ее рулем был 28-летний автомобилист. Машина стояла на запрещающий сигнал светофора в сторону Новозыбкова.

Водителя «Лады Ларгус» доставили в реанимацию. Там мужчина умер от полученных травм.

- Очевидцы свидетельствуют, что погибший ехал с большой скоростью и не остановился перед пересечением дороги, - говорят в Госавтоинспекции. – К тому же, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности.

Водителей обоих фур привлекли к административной ответственности. Рассматривают вопрос и о наказании должностных и юридических лиц, осуществляющих грузоперевозки.

Кроме того, на месте ДТП обнаружили недостатки в содержании улично-дорожной сети. Здесь нет линий временной горизонтальной дорожной разметки и а дорожные знаки установлены с нарушением действующей схемы организации дорожного движения.

На руководителя дорожной организации, осуществляющей на данном участке ремонтные работы, составили протокол. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

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