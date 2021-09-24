В Брянской области на дорогах устанавливают «Шериф-балки»

Это специальное устройство, имитирующее проблесковые маячки патрульной машины ДПС. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Выгоничском районе на аварийно-опасном участке автодороги установили «Шериф-балку». Установили ее для безопасности пешеходов на 30 километре федеральной автодороги Брянск-Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Прибор разместили около нерегулируемомго пешеходного перехода и остановки.

- «Шериф-балка» - это специальное устройство, имитирующее проблесковые маячки патрульной машины ДПС, - поясняют в Госавтоинспекции - Прибор начинает работать автоматически с наступлением темного времени.

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