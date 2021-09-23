В Брянской области коронавирусом чаще стали болеть пенсионеры и неработающие жители

В Брянской области коронавирусом стали чаще болеть пенсионеры, неработающие граждане и неорганизованные дети. Эти группы составляют 59,2% от всех заболевших. Об этом рассказал замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Сергей Попов на заседании оперативного штаба, которое прошло 23 сентября.

В 12,7% случаев коронавирусом заражаются работники прочих предприятий и организаций, 2,5% являются работниками здравоохранения, сообщают в пресс-службе областного правительства.

34,9% новых случаев заболевания коронавирусом приходится на Брянск, остальные 65,1% - на районы области.

На этой неделе число заболевания ковид с признаками ОРВИ снизилось на 4,1%. Зато число внебольничных пневмоний увеличилось на 2,5%.

Впервые за 10 недель в регионе отметили незначительный рост заболеваемости (на 4%) по сравнению с предыдущей неделей.