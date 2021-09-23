Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске опровергли информацию о разрушении новой дороги-дамбы между Фокинским и Володарским районами. О провале 23 сентября рассказали федеральные СМИ. Правда, не указали, что провал случился на съезде к дачам, а не на самой дороге.

К четвергу дорожники восстановили насыпь, выполнили систему водоотвода, склон продолжают укреплять геосеткой. В нее помещают грунт, который засеивают газонной травой. Корневая система удерживает сетку на склоне. Провал заасфальтируют, когда наступят благоприятные погодные условия.

- Открытая автомагистраль, протяженностью 4,8 километра, по всей длине оборудована ливневкой, - говорят в мэрии. - Дождевая вода собирается с дорожного полотна и через водоприемные колодцы и трубы по бетонным лоткам отводится по склону дороги. При этом, внизу вода попадает в специальную конструкцию, так называемый «струегаситель», который равномерно распределяет потоки сходящей воды, не давая размывать грунт.

Напомним, движение по магистрали открыли 14 сентября. Дорогу в эксплуатацию еще не сдали. Работы, которые не мешают движению машин, продолжаются на ней до сих пор.