В Фокинском районе Брянска местный житель ограбил киоск. Продавщица пересчитывала выручку. Вошел покупатель и попросил показать товар с полки. Не успела женщина сделать несколько шагов, как злоумышленник схватил купюры и скрылся. Он похитил 6 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В течение трех дней полицейские нашли похитителя и задержали его. Местного 38-летненго жителя, уже судимого, заключили под стражу.

- Мужчину обвиняют по статье «Грабеж», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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