В Брянске на улице Объездной светофоры переведут на круглосуточный режим работы

В Брянске на улице Объездной установят камеры и светофоры переведут на круглосуточный режим работы. Это связано со смертельным ДТП, которое случилось около дома №30 18 сентября. Недалеко от кольцевой развязки врезался в столб 22-летний водитель легковушки. Он погиб до приезда "скорой".

Автоинспекторы проанализировали причины аварии. И решили, что водители часто нарушают скоростной режим на этом участке. Это стало одной из причин и последнего ДТП. Из трех светофоров по ночам работает только один.

В городской Госавтоинспекции предложили управляющей компании перевести светофоры на работу круглые сутки.