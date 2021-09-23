В Севском районе столкнулись две легковушки

ДТП произошло 22 сентября около 20.35 на 476 километре автодороги М-3 Украина. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Севском районе водитель легковушки выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль. ДТП произошло 22 сентября около 20.35 на 476 километре автодороги М-3 Украина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140 ехал со стороны Севска в сторону Брянска. Он вылетел на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21150 под управлением 18-летнего водителя. Он ехал во встречном направлении.

От удара ВАЗ-21150 отбросило в кювет.

- В ДТП 28-летний водитель ВАЗ-21140 получил ушиб правого колена, правого голеностопа, - говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой. Водитель другого автомобиля с сочетанной травмой головы закрытым перелом правой плечевой кости, закрытым оскольчатым перелом левого бедра, травмой живота, травматическим шоком госпитализирован.

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