В Брянске у Metro cтолкнулись две легковушки

Официальной информации об автоаварии и пострадавших пока нет. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Фокинском районе Брянска на кольце возле Метро столкнулись две легковушки. О ДТП 22 сентября сообщили в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Очевидцы опубликовали фото. По ним видно, что один из автомобилей получил серьезные механические повреждения.

Официальной информации об автоаварии и пострадавших пока нет. Обстоятельства выясняются.

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