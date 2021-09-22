В Брянской области открыли второй слет учащихся городов-героев

23 сентября стартуют первые соревнования. Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянской области состоялось торжественное открытие второго Всероссийского слета учащихся городов-героев «Я городом своим горжусь». Провели его на «Партизанской поляне» 22 сентября, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думе.

Среди участников –команды из образовательных учреждений Брянска, Белгорода, Новороссийска, Курска, Смоленска, Ельца, Ломоносова, Гатчины, Вязьмы, Камышина, Туапсе, Пскова и Москвы. После официальной части для ребят провели экскурсию по мемориальному комплексу. Они попробовали себя в роли партизанского разведчика.

23 сентября стартуют первые соревнования. Молодые люди покажут себя в туристско-спортивных играх и эстафетах, спортивном ориентировании, всевозможных играх и конкурсах, личных первенствах и на «круглых столах».

Главным направлением слета является воспитание патриотизма у молодежи и популяризация туристско-краеведческой деятельности. Его проводят в рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической направленности в сфере краеведения «Помним! Гордимся! Наследуем!» при поддержке Фонда Президентских грантов.

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