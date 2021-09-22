Брянские коммунисты не признали результаты выборов в Госдуму. Заявление от депутатов Брянской областной Думы Андрей Архицкого и Константина Павлова опубликовали на сайте брянского отделения КПРФ.

По мнению коммунистов, в Брянской области случались фальсификации результатов голосования.

- Вбросы, замена бюллетеней в сейф-пакетах, приписки, голосования членами комиссий вместо избирателей вне помещения, вмешательство сотрудников администраций в работу комиссий, организованный подвоз избирателей, обесточивание помещение УИКов, нарушение порядка работы УИКов и другие нарушения носили массовый характер, - говорится в заявлении депутатов от КПРФ.

Коммунисты требуют провести новые выборы по одномандатным округам №77 и №78 Брянской области.

Напомним, на выборах в Госдуму победила партия "Единая Россия" с результатом 64,32%. КПРФ находится на втором месте с результатом 13,7%.

По одномандатным округам также выиграли кандидаты от "Единой России" - Николай Валуев и Николай Алексеенко. В дополнительном голосовании в Брянскую областную Думу на первых местах - единороссы. Коммунисты заняли второе место.