Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 14:33

В Брянске перенесли заседание областной Думы

Оно состоится в пятницу, 24 сентября
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянске перенесли очередное заседание облстной Думы. Вместо четверга оно состоится в пятницу, 24 сентября.

- Вопрос о проведении опроса депутатов для внесения изменений в соответствующее постановление заксобрания был рассмотрен 22 сентября Советом Думы, - говорят в пресс-службе.

На сессии рассмотрят законопроекты о социальном обслуживании населения, пожарной безопасности, земельных отношениях, розничной продажи алкоголя и другие. Лучшим работникам машиностроения, транспорта и лесного хозяйства Брянской области присвоят почетные звания.