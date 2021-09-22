В Навлиснком районе под колесами иномарки погиб 45-летний пешеход

На трассе в Навлинском районе под колесами "Шкоды Рапид" погиб 45-летний пешеход. Смертельная авария случилась около половины восьмого вечера во вторник, 21 сентября, на 407-м километре дороги "Украина", сообщают в УГИБДД по Брянской области.

29-летний водитель иномарки ехал со стороны Севска в сторону Брянска. Он сбил пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина скончался.

Очевидцы расскзаали, что незадолго до аварии мужчину высадили из машины, так как он вел себя неадекватно. Предположительно, он был пьян.

- Пешеход двигался в нарушение правил дорожного движения по проезжей части в попутном направлении, и был одет в темную одежду и не имел световозвращающих элементов, - говорят в Госастоинспекции. - В целях установления состояния опьянения у него взяли кровь на анализ.