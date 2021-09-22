В финал конкурса "Народный участковый-2021" прошли 12 брянских полицейских

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В финал регионального этапа конкурса "Народный участковый-2021" прошли 12 брянских полицейских. Голосование завершилось 20 сентября, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По числу голосов лидирует участковый из Трубчесвка капитан полиции Юрий Абраменков. На втором месте Зураб Мусаадаев из Выгоничского района. На третьем - Ольга Холдаенко из Брянска.

В финал вышли участковые от каждого межмуниципального отдела полиции. Это Андрей Потапов из отделения полиции «Клетнянское», Евгений Болотин из Севского отдела, Андрей Бородецкий из МО МВД России «Дятьковский», Владимир Старовойтов из Новозыбковского отдела, Сергей Кузнецов из Навлинского, Юлия Брешенкова из Карачевского, Юрий Паскарь из Стардубского, Николай Ковнерев из Унечского и Владимир Прищеп из Красногорского. В перовм этапе конкурса "Народный участковый-2021" участвовали 29 полицейских.

С 7 по 16 октября пройдет региональный этап конкурса. Его победитель будет представлять Брянскую область на всероссийском этапе.