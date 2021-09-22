В Брянске больше всего готовы платить менджеру по продаже оптического кабеля

В Брянске в сентябре 2021 года больше всего готовы платить менеджеру по продаже оптического кабеля. Работодатель предлагает заработную плату от 120 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее техническое образование и опыт работы от двух лет.

Список самых высокооплаччиваемых вакансий за месяц составили специалисты портала SuperJob. Для этого проанализировали порядка 28 тысяч предложений от работодателя в городах, где численность наседения меньше 500 тысяч человек.

На втором месте по зарплате ваканчсия начальника автоколонны. Соискателям предлагают зарплату 89 тысяч рублей. И требуют опыт управления автоколонной с численностью сотрудников не меньше 50 человек и опыт работы с большегрузами на международных перевозках.

На третьем месте вакансия специалиста по клинико-экспертной работе с зарплатой от 61 тысячи рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, действующие сертификаты по специальности и опыт работы от одного года.