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Общество22 сентября 2021 11:04

В Брянске после старта отопительного сезона без тепла остаются 194 многоквартирных дома

К вечеру 21 сентября запустили 207 из 209 стационарных котельных
Марина АНТОНОВА
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В Брянске после старта отопительного сезона 15 сентября холодные батареи остаются в 194 многоквартирных домах. В 2263 домах уже тепло. Это данные на пять часов вечера 21 сентября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянске запустили 207 стационарных котельных из 209. Одну котельную не включили, так как проходит процедура передачи другому собственнику. Еще одна отапливает торговый центр.

После запуска котельных 14 дней по нормативам даетися на пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.

Среди социальных объектов без тепла остается одно учреждение образования и семь учреждений здравоохранения.