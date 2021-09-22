Житель Брянска зарезал знакомую в Навлинском районе

52-летнего жителя Брянска обвиняют в убийстве знакомой. Преступление произошло 16 июля на улице Комсомольской в селе Гололобово в Навлинском районе, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером мужчина был в гостях у знакомой. Он был пьян. После ссоры он ударил женщину ножом в грудь. От полученного ранения она умерла на месте происшествия.

- Обвиняемый находится под стражей, - говорят следователи. - На данный момент собраны доказательства причастности мужчины к совершенному преступлению. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы прокурору для его изучения и решения вопроса о направлении в суд.