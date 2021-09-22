Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске прокуратура потребовала отремонтировать дорогу на путепроводе на проспекте Московском. Проезжая часть не соответствует требованиям ГОСТа, сообщают в пресс-службе ведомства.

- На дороге имеются многочисленные повреждения асфальтового покрытия, выбоины, просадки, деформация межшовных стыков, повреждены бортовые камни, - говорят в прокуратуре.

Прокуратура Фокинского района обратилась в суд. В исковом заявлении от Брянской городской администрации потребовали привести дорогу в нормативное состояние.

Напомним, путепровод "Брянск 2" ремонтировали несколько лет назад. Дорога находится на пятилетней гарантии. Этим летом на ней выполнили гарантийный ремонт. Но его хватило ненадолго.

Прокуратура Фокинского района потребовала отремонтировать автомобильную дорогу

Прокуратурой Фокинского района г. Брянска проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения по проспекту Московскому на путепроводе «Брянск -2». В ходе проверки установлено, что автомобильная дорога не соответствует требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

Обследование автомобильной дороги, расположенной на путепроводе «Брянск-2» показало, что на ней имеются многочисленные повреждения асфальтового покрытия, выбоины, просадки, деформация межшовных стыков, повреждены бортовые камни.

По результатам проверки прокуратура района обратилась в Советский районный суд г. Брянска с требованием обязать Брянскую городскую администрацию организовать и выполнить ремонтные работы, связанные с устранением повреждений дорожного покрытия и бортового камня и приведением их в соответствие с требованиями законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе с ГОСТом.

Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном объеме.