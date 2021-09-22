В Брянске в ДТП на улице Куйбышева пенсионерка сломала бедро

Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Бежицком районе в ДТП на улице Куйбышева 68-летняя пенсионерка сломала бедро. Пострадавшую женщину госпитализировали, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, авария случилась днем 21 сентября у дома №11. 49-летняя автомобилистка за рулем "Мазды 6" выезжала с улицы Харьковской с левым поворотом на Куйбышева в сторону Ульянова. Женщина рассказала, что смотрела за машинами, поэтому выехала на встречную полосу и не заметила пенсионерку. В это время женщина переходила дорогу по зебре.

Автомобилистка была трезвой в момент аварии. На нее составили четыре административных протокола за то, что не пристегивалась ремнями безопасности. Нарушения выявили с помощью системы "Паутина".