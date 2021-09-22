В Брянской области 6 октября проверят систему оповещения населения

В Брянской области 6 октября проверят автоматизированную систему оповещения населения. Сирены включат утром между 10.35 и 10.56, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

После звука сирен по радио и телевидению прозвучит сообщение оперативного дежурного. Его будут транслировать по телеканалам: «Первый», «РОССИЯ-1», «ТВ Центр», «НТВ», «Россия культура», «Матч ТВ», «Карусель», «5 канал», «ОТР», «Россия 24». Радиоприемники нужно настроить на волнах "Радио России" и радио "Маяк".

Систему используют для экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.