В Брянске на улице Куйбышева автомобилистка сбила 69-летнюю пенсионерку на зебре

В Бежицком районе Брянска женщина за рулем "Мазды 6" сбила 69-летнюю пенсионерку на зебре. ДТП случилось днем во вторник, 21 сентября, около половины четвертого у дома №11 на улице Куйбышева, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

49-летняя автомобилистка поворачивала налево с улицы Харьковской в сторону улицы Ульянова. Женщина объяснила, что сосредоточила внимание на транспортном потоке справой стороны. В итоге выехала на встречную полосу и сбила пешехода, которая переходила дорогу.

- Пенсионерка для осмотра доставлена в медицинское учреждение, - говорят в Госавтоинспекции.

С начала 2021 года в Брянске случилось 58 ДТП с пешеходами. В них четыре человека погибли, 56 получили травмы. Только в сентябре случилось семь подобных аварий, в них пострадали восемь пешеходов.