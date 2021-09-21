В Брянске на второй этап строительства дороги-дамбы направят 400 млн рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На второй этап строительства дороги-дамбы Брянск I - Брянск II направят 400 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета. Дорожники выполнят ответвление от основной магистрали до улицы Горького. При этом саму улицу Горького предполагается расширить.

Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2022 году. Тогда же достроят стационарный мост через Десну взамен понтонного.

- За счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации на капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства города направлено 196,1 миллиона рублей, - говорят в горсовете.