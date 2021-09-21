В Брянске 21 сентября поймали 4 безмасочника

В Брянске во вторник, 21 сентября, поймали 4 безмасочника. Проверили 54 предприятия - магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры.

Особое внимание уделяли использованию продавцами и покупателями масок, наличию антисептиков и социальной разметки, дезинфекции корзин и тележек, визуальному информированию посетителей.

- По итогам рейда составили 4 протокола, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. – В каждом районе города выявили по одному нарушителю.

За прошедшую неделю поймали 11 безмасочников. В городе проверили 192 предприятия.

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