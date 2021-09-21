В Брянской области летом проверили 947 детских площадок

В Брянской области этим летом органы системы профилактики провели 11 тысяч 837 рейдов, проверили 947 детских площадок, организовали 402 выезда в торгово-развлекательные центры, 206 - в парки и скверы, 429 - в организованные места отдыха детей и семей с детьми. Также провели 339 обследований недостроенных и заброшенных зданий и сооружений, чердачных и подвальных помещений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина на заседании в региональном правительстве по подведению итогов реализации Всероссийской акции «Безопасность детства — 2021» в регионе.

Глава региона Александр Богомаз, участвовавший в совещании, предложил в вопросах безопасности детей уделять внимание всемирной компьютерной сети «Интернет», ведь именно в социальных сетях подрастающее поколение проводит большое количество свободного времени.

В области акция «Безопасность детства — 2021» проходит четвертый год. Ее основные направления - обеспечение безопасности несовершеннолетних в дорожной среде, на водных объектах, недопущение подростков на строительные объекты и в заброшенные здания, обследование детских и спортивных площадок, профилактика выпадения детей из окон, предотвращение пожаров и другие направления.

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