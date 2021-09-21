В Брянске в 2021 году убрали 157 рекламных щитов и вывесок

В Брянске с начала 2021 года убрали 157 рекламных конструкций. Это вывески на фасадах зданий, рекламные щиты и панно. 21 контрукцию демонтировали принудительно, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Больше всего предписаний на демонтаж выдали в Советском районе - 56. 42 из них уже выпонили собственники.

48 реклам убрали владельцы, не дожидаясь предписаний.

Кстати, с 2016 по 2019 год с городских улиц убрали около 700 рекламных щитов, установленных вдоль дорог. Как в случае с киосками, некоторые из них после демонтажа вернулись на место.