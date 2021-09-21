ГК ВТБ Лизинг передал в Яндекс.Драйв 244 Ford Transit

Фото: ВТБ.

ГК ВТБ Лизинг передал партию из 244 автомобилей Ford Transit Яндекс.Драйву. Машины поставлены на условиях операционного лизинга сроком на четыре года в рамках обновления и пополнения парка Драйва. Сделка стала первым шагом в реализации стратегического соглашения, подписанного во время ПМЭФ-2021.

Яндекс активно развивает логистическое направление своего бизнеса, чтобы удовлетворять растущий спрос в b2b-сегменте и на услуги курьерской доставки. Увеличение парка Драйва будет способствовать улучшению качества и доступности услуг для пользователей сервисов Доставка и Маркет. Новые автомобили Ford Transit будут использоваться для доставки заказов маркетплейса Яндекс.Маркет на территории России.

При заключении сделки использовался нестандартный договор операционного лизинга с индивидуальными условиями. Также договор предусматривает получение субсидии по программе льготного лизинга колесной техники Минпромторга России.

«Мы рады перейти к практической реализации достигнутых на полях Петербургского форума договоренностей с компанией Яндекс. Расширяя перечень направлений взаимодействия с нашим стратегическим партнером, мы пополнили парк Драйва партией новых грузовых автомобилей на выгодных условиях. ВТБ Лизинг активно развивает сегмент автомобильных продаж, уделяя отдельное внимание сотрудничеству с таксопарками, каршеринговыми компаниями, а также курьерскими службами. Мы всегда стараемся гибко подходить к потребностям бизнеса наших клиентов и предлагать привлекательные условия финансирования их инвестиционных проектов. Сейчас мы уже обсуждаем с Драйвом новые сделки, которые помогут нашим партнерам продолжить расширять и модернизировать автопарк компании», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В июне 2021 г. ГК ВТБ Лизинг и Яндекс.Драйв заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Стороны договорились расширять взаимодействие в области финансирования новых транспортных средств для осуществления грузовых перевозок на территории Российской Федерации. Ранее, в ноябре 2019 г. на площадке форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси подписали соглашение, в рамках которого лизинговая компания предоставляет льготные условия по приобретению автомобилей для партнёров сервиса: таксопарки могут приобретать автомобили по упрощённой схеме с авансом от 0%.

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