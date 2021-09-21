Умер впавший в кому после ДТП под Почепом 23-летний пешеход

Автоавария произошла в Почепском районе ночью 16 сентября. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Больнице через четыре дня умер впавший в кому после ДТП под Почепом 23-летний парень. Молодого человека не стало в понедельник, 20 сентября, сообщили «КП-Брянск» в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, автоавария произошла в Почепском районе ночью 16 сентября. Под колесами микроавтобуса «Форд Транзит» оказались двое пешеходов. Девушка погибла на месте, а 23-летнего парня госпитализировали.

Сразу же после ДТП пытались установить личность девушки. Установили, что возраст погибшей 18 лет.

Родственники погибших молодых людей ищут очевидцев автоаварии. Написать им можно по ссылке в соцети ВКонтакте.

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