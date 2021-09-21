В Брянской области отправили в колонию незаконных мигрантов из Узбекистана

На виновных завели и расследовали уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области вступил силу приговор суда в отношении жителей Узбекистана, незаконно пересекших границу РФ. На них завели и расследовали уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции», сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Незаконных мигрантов остановили сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с региональным Пограничным Управлением ФСБ.

В июле этого года Суражский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

- В сентябре судебная коллегия Брянского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу и оставила решение Суражского районного суда без изменений, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Приговор вступил в законную силу.

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