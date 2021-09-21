В Брянскую область поступила 21 тысяча доз вакцины от коронавируса

В Брянскую область поступила 21тысяча доз вакцины от коронавируса. Об этом 21 сентября сообщили в оперативном штабе. В регион завезли препарат "Спутник V".

В ближайшее время вакцину развезут по прививочным кабинетам.

По последним данным, в Брянской области от коронавируса привились 352 451 человек. В регоине ведут статистику по заболевшим привитым жителям. Коронавирус подхватили 0,52% привившихся.

В Брянской области нет проблем с вакцинами "Спутник V" и "Спутник Лайт". Но отмечают, что давно не поступали другие препараты: "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".