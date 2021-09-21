В Брянске выпало полторы месячной нормы осадков

Самым холодным в сентябре 2021 года оказался День города. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске к 21 сентября выпало почти полторы нормы осадков. На данный момент зафиксировали 102 миллиметра при месячной норме 70 миллиметров, сообщают на сайте "Погода и климат". Это составляет 147 процентов от нормы.

В выходные, с 17 по 19 сентября, дождь шел без перерыва. Только за эти дни выпало больше месячной нормы - 80 миллиметров. Это стало причиной разрушения съезда с новой дороги-дамбы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Самую низкую температуру за сентябрь в Брянске зарегистрировали на День города 17 сентября. Столбик термометра опустился до одного градуса тепла.

В целом температура в сентябре 2021 года ниже климатической нормы на 2,3 градуса. Она составляет 11,3 градуса.