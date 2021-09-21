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Общество21 сентября 2021 10:42

В Брянске потребовали отремонтировать проезд от улицы Почтовой до Желябова

На дороге нет тротуаров, на проезжей части - просадки и выбоины
Марина АНТОНОВА
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В Брянске прокуратура через суд потребовала отремонтировать проезд от улицы Почтовой до улицы Желябова. Дорога не соотвествует требованиям по безопасности дорожного движения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Нарушения нашли во внутриквартальном проезде от дома №120Б на улице Почтовой до перекрестка с Желябова. На некоторых участках не обустроены тротуары. На проезжей части - выбоины, просадки и другие разрушения. Обочины занижены больше чем на 4 сантиметра.

Сначала представление внесли Брянской городской администрации. Но чиновники на него не отреагировали. Поэтому прокурор обратился с иском в суд. Суд обязал администрацию отремонтировать дорогу.